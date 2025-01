POL-OF: Mann mit Hund riss Wahlplakate ab; Mehrere Wahlplakate beschädigt: Hinweise erbeten und 73 Fahrverbote bei Geschwindigkeitsmessungen

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Mann mit Hund riss Wahlplakate ab - Maintal

(cb) Zeugen konnten am Montag einen Mann dabei beobachten, wie dieser mehrere Wahlplakate in der Mittelbucher Straße (10er Hausnummern) abriss. Der 1,75 bis 1,80 Meter große Mann war mit einem kleinen Hund unterwegs, als er gegen 21 Uhr zwei Wahlplakate von unterschiedlichen Parteien vom jeweiligen Laternenmast abriss und somit beschädigte. Die Person trug eine Mütze und soll zwischen 30 und 40 Jahren alt sein. Zum entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

2. Mehrere Wahlplakate beschädigt: Hinweise erbeten - Schöneck / Kilianstädten / Oberdorfelden

(cb) Einen Sachschaden von schätzungsweise 20 Euro richteten Unbekannte an, als diese zwischen Montag (20. Januar) und Samstag in der Nidderauer Straße mehrere Wahlplakate mit Aufklebern beklebten. Auch im benachbarten Ortsteil zerrissen bislang Unbekannte zwischen Donnerstag und Sonntag ein Großwahlplakat und richteten dadurch einen Sachschaden von schätzungsweise 50 Euro an. Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

3. 73 Fahrverbote bei Geschwindigkeitsmessungen - Autobahn 45 / Parkplatz Pfingstweide

(fg) 73 Fahrverbote ahndeten Polizeibeamte der Verkehrsdirektion am Dienstagvormittag auf der Autobahn 45 in Höhe des Parkplatzes Pfingstweide in Fahrtrichtung Hanau. Insgesamt war rund jeder zehnte Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs, was einer Beanstandungsquote von etwa 10 Prozent entspricht. An der Örtlichkeit wurde aufgrund einer Schwerlastverkehrskontrolle des BALM (Bundesamt für Logistik und Mobilität) auf dem Rastplatz nach einem eingerichteten Geschwindigkeitstrichter und nach mehreren Hinweisschildern, die auf eine Kontroll-/Einsatzstelle deuteten, erneut eine Messstelle zur Geschwindigkeitsüberwachung eingerichtet. Die Kontrolle fand zwischen 8 und 12 Uhr statt. In der Vergangenheit seien die Mitarbeitenden des BALM, welche die zu kontrollierenden Schwerverkehrsfahrzeuge von der Autobahn 45 in den Parkplatz ausleiteten, aufgrund von Missachtung der auf 60 Stundenkilometer reduzierten Höchstgeschwindigkeit durch eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern bei ihrem Einsatz gefährdet worden. Daher wurde, wie schon im vergangenen Jahr, die Kontrolle des BALM von Beamten der hiesigen Verkehrselektronik unterstützt. Das Ergebnis der Messung bestätigt wiederholt deren Dringlichkeit, denn die Verstoßquote war erneut hoch. Insgesamt gab es 411 Geschwindigkeitsverstöße. Der höchste Geschwindigkeitsverstoß lag bei gemessenen 158 bei erlaubten 60 Stundenkilometern.

Offenbach, 29.01.2025, Pressestelle, Felix Geis

