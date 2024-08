LPI-SLF: PKW fährt Böschung hinab

Neunhofen (ots) - Donnerstag in den Morgenstundne fuhr ein 51 Jähriger VW-Fahrer mit seinem PKW auf die B281 in Richtung Pößneck auf. Auf Grund gesundheitlicher Probleme verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und zog in der weiteren Folge nach links über die Gegenspur, kollidierte mit der Leitplanke und schlitterte noch eine länger Strecke an dieser entlang. Als der PKW zum Stehen kam, fing dieser Feuer und ...

