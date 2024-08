Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auto brennt nach Unfall aus

Neunhofen (ots)

Donnerstag in den Morgenstundne fuhr ein 51 Jähriger VW-Fahrer mit seinem PKW auf die B281 in Richtung Pößneck auf. Auf Grund gesundheitlicher Probleme verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und zog in der weiteren Folge nach links über die Gegenspur, kollidierte mit der Leitplanke und schlitterte noch eine länger Strecke an dieser entlang. Als der PKW zum Stehen kam, fing dieser Feuer und brannte letztendlich aus. Der Fahrer konnte durch andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig aus dem Fahrzeug geholt werden, sodass dieser glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon trug und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen ist. Durch den Unfall und anschließenden Brand entstand auch Schaden an der Fahrbahndecke.

