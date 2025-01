Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Zusammenstoß: Fahrradfahrer schwer verletzt; Unbekannte brechen Automat einer Waschanlage auf; Falsche Handwerker flüchten mit Schmuck und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Nach Zusammenstoß: Fahrradfahrer schwer verletzt - Offenbach

(cb) Schwere Verletzungen zog sich am Mittwochabend ein Fahrradfahrer zu, als dieser im Kreuzungsbereich Kaiserstraße / Frankfurter Straße mit einem schwarzen Touran zusammenstieß. Nach bisherigem Erkenntnisstand, fuhr der Radfahrer gegen 22.15 Uhr die Frankfurter Straße entlang und überquerte die Kreuzung, obwohl die Ampel für ihn rot gezeigt haben soll. Der Touran-Lenker befuhr zeitgleich die Kaiserstraße und stieß im Kreuzungsbereich mit dem 21 Jahre alten Zweiradfahrer zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte dieser. Hierdurch erlitt der Offenbacher Kopfverletzungen und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Unbekannte brechen Automat einer Waschanlage auf - Offenbach

(cb) Scheinbar hatten es Unbekannte auf das Bargeld eines Münzautomaten einer Waschanlage in der Mühlheimer Straße (110er Hausnummern) abgesehen, denn dieser wurde in der Nacht zu Mittwoch aufgebrochen. Nachdem die Täter den Automaten aufgehebelt hatten, nahmen diese etwa 80 Euro Münzgeld an sich und flüchteten. Die Ganoven verursachten durch die Tat einen Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro. Der erste Täter soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein. Dieser trug eine helle Kappe und hatte sich einen Schlauchschal über das Gesicht gezogen. Bekleidet war der Mann mit einer hellen Jogginghose, hellen Sneakers und hellen Handschuhen. Sein Komplize soll etwas größer sein. Er trug eine schwarze Sturmhaube und Handschuhe. Zur Kleidung ist bekannt, dass dieser Unbekannte mit einem weißen Kapuzenpullover, einer dunklen Weste und einer Jeanshose bekleidet war. Hinweise nimmt die ermittelnde Polizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-5100 entgegen.

3. Falsche Handwerker flüchten mit Schmuck - Offenbach

(cb) Bei einer Dame in der Brüder-Grimm-Straße klingelte am Mittwoch, gegen 12 Uhr, ein vermeintlicher Handwerker. Der Gauner erklärte der Wohnungsinhaberin, dass er einen Wasserschaden reparieren und dazu die Leitungen überprüfen müsse. Der Handwerker brachte die Rentnerin dazu, die Schränke und sogar einen Tresor zu öffnen. Während dieser die Rentnerin ablenkte, betrat ein Komplize die Wohnung und klaute eine Schmuckschatulle samt Inhalt. Wenige Augenblicke später flüchteten die beiden Betrüger mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- zwischen 20 und 30Jahre alt - schmale Statur - dunkle kurze Haare und Drei-Tage-Bart - Bekleidung: dunkler Kapuzenpullover, dunkle Jeans und Handschuhe

Täter 2:

- etwa 40 Jahre alt - zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß - kräftige Statur - Bekleidung: orange-/beigefarbene Jacke.

Hinweise nehmen die Beamten des Fachkommissariats unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 entgegen.

4. Zaun von Unbekannten beschädigt - Heusenstamm

(cb) Einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro richteten bislang Unbekannte an, als diese am Dienstag, zwischen 12.40 Uhr und 13.30 Uhr, den Zaun einer Halle im Weiskirchener Weg (20er Hausnummern) an mehreren Stellen beschädigten. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 in Verbindung.

5. Einbrecher scheiterten an Fenster - Langen

(cb) Zwei dunkel gekleidete Männer, welche etwa 20 Jahre alt sein sollen und mit dunklen Kapuzenjacken bekleidet waren, versuchten am Dienstag in ein Haus in der Straße "Forstring" (80er Hausnummern) einzubrechen und verursachten dadurch einen Sachschaden von ungefähr 2.500 Euro. Ersten Erkenntnissen nach näherten sich die beiden Einbrecherüber über die Terrasse dem Einfamilienhaus. Hier versuchten sie dann mehrfach mit einem Stein ein Fenster einzuschlagen, was jedoch misslang. Durch den Lärm wurde die Hauseigentümerin auf die beiden Männer aufmerksam, die daraufhin flüchteten. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Einbruchskommissariats unter der 069 8098-1234 entgegen.

6. 30 Beamten kontrollierten den gewerblichen Personen- und Güterverkehr - Bundesautobahn 3 / Tank- und Rastanlage Weiskirchen

(cb) Über 40 Verstöße ahndeten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Laufe des Mittwochs auf der Tank- und Rastanlage Weiskirchen an der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Köln. Die Kontrolle fand zwischen 8.30 Uhr und 17 Uhr statt. Es wurde vorranging der gewerbliche Personen- und Güterverkehr durch die eingesetzten Polizisten kontrolliert. Auf der Rastanlage zogen die Einsatzkräfte zwei Busse sowie 51 Lastkraftwagen heraus und führten sie der Kontrolle zu. Zudem führten sie 107 Personenkontrollen durch. Neben zahlreichen Verstößen gegen das Fahrpersonalgesetz, Verstößen gegen die Ladungssicherung sowie Steuerverstöße mussten die Schutzleute auch mehrere Fahrzeugmängel ahnden. Bei sechs der kontrollierten Fahrzeuge wurde die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt. Auch weiterhin wird die Polizei verstärkt Kontrollen durchführen, um für mehr Verkehrssicherheit auf den Straßen im Polizeipräsidium Südosthessen zu sorgen.

Offenbach, 30.01.2025; Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell