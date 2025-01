Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ein Verletzter und hoher Sachschaden bei Wohnungsbrand

Rodenbach (ots)

(lei) Noch unklar ist die Ursache eines Brandes, der am späten Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaushaus im Meisenweg zu einem beträchtlichen Schaden geführt hat. Die Einsatzkräfte, die gegen 22.20 Uhr nach dort alarmiert wurden, stellten bereits bei ihrem Eintreffen nicht nur eine größere Rauchentwicklung fest, sondern auch, dass sich das Feuer bereits im gesamten ersten Stock des Hauses ausgebreitet hatte.

Die Feuerwehr Rodenbach, die mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Im Rahmen der Brandbekämpfung musste das Dach teilweise abgetragen werden. Das betroffene Stockwerk ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar und auch das Erdgeschoss wurde durch die Löscharbeiten stark beschädigt. Der Schaden wird nach ersten Erhebungen auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Zum Zeitpunkt des Brands hielten sich fünf Personen in dem Gebäude auf, welche das Brandobjekt alle frühzeitig verlassen konnten. Einer von ihnen, ein 35-Jähriger Mann, der den Brand entdeckt und den Notruf gewählt hatte, kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Ursache des Feuers, das vermutlich in der Küche ausbrach, muss nun durch die Brandermittler erforscht werden.

Offenbach, 31.01.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

