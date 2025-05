Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahren unter Drogeneinfluss

Lahr (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag fiel den Beamten des Polizeireviers Lahr im Rahmen einer Kontrollstelle ein herannahender Renault auf, der in einem Kreisverkehr zunächst bis zum Stillstand abbremste und nach dem Erblicken der Polizei zügig davon fuhr. Das Fahrzeug konnte im Anschluss geparkt in der Schwarzwaldstraße festgestellt werden. Als sich die Beamten dem Fahrzeug zur Durchführung einer Verkehrskontrolle näherten, ergriff der im Renault sitzende 29-jährige Fahrer die Flucht zu Fuß. Diese endete bereits nach wenigen Hundert Metern. Im weiteren Verlauf konnten die Ordnungshüter ein auffälliges Verhalten beim Renault-Fahrer feststellen, welches auf eventuellen Drogenkonsum hinzudeuten schien. Ein durchgeführter Drogentest schlug positiv auf Kokain an. Den 29-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

/am

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell