POL-OE: Autofahrer am Löffelberg leicht verletzt

Olpe (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (02./03. April) brachen unbekannte Täter in Olpe zwei Fahrzeuge auf. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus. In beiden Fällen gelangten die Täter durch das Einschlagen einer Seitenscheibe in die Fahrzeuge. Aus einem IVECO-Kleintransporter entwendeten sie in der Straße "In der Delle" eine geringe Menge Bargeld. In der "Schützenstraße" fiel den ...

