Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verdacht des räuberischen Diebstahls in Wismar

Wismar (ots)

Am Dienstagnachmittag des 03.12.2024 ereignete sich am Wismarer Kagenmarkt ein räuberischer Diebstahl in dessen Folge zwei Personen verletzt wurden. Gegen 16 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass eine männliche Person in einem Einkaufsmarkt am Wismar-Kagenmarkt gerade zwei Personen verletzt und in der weiteren Folge weggelaufen ist. Erste Polizeikräfte am Einsatzort trafen auf die 54-jährige und den 32-jährigen verletzten Personen deutscher Staatsbürgerschaft. Im Rahmen der ersten Befragung wurde mitgeteilt, dass eine bekannte Person, welche bereits für den Markt ein Hausverbot hat, diesen erneut betreten und von der 54-Jährigen womöglich bei einer Diebstahlshandlung angetroffen und angesprochen wurde. Der Tatverdächtige schlug der Frau, nach weiterer Schilderung, daraufhin mehrfach mit der Faust ins Gesicht und trat auch mehrfach gegen ihren Unterkörper, während sie bereits am Boden lag. Ein 32-jähriger Kunde im Markt eilte der 54-Jährigen zur Hilfe und wurde von dem Tatverdächtigen mit einer Flasche geschlagen. Anschließend flüchtete der Täter. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung mehrerer Funkwagenbesatzungen der Wismarer Polizei mit Unterstützungskräften des Polizeireviers Grevesmühlen und der Bundespolizei konnte der 20-jährige iranische Tatverdächtige am Wismarer Bahnhof festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Die beiden verletzten Geschädigten wurden von Rettungswagenbesatzungen medizisch versorgt, wobei der 32-Jährige für weitere Untersuchungen ins Wismarer Klinikum gebracht wurde. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der 20-jährige Tatverdächtige, in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, am Abend wieder entlassen. Der polizeilich bereits mehrfach bekannte 20-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls strafrechtlich verantworten. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

