POL-OG: Appenweier, B3 - Kollision mit einem Baum

Appenweier, B3 (ots)

Am Dienstagvormittag wurde gegen 10:30 Uhr auf der B3 zwischen Appenweier und Renchen durch Zeugen ein Fahrzeug gemeldet, welches Schlangenlinien fahren würde. Dieses sollte durch die eingesetzte Polizeistreife einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Erkennen der Polizei flüchtete die Fahrerin des Autos mit überhöhter deutlich Geschwindigkeit. In der Folge verunfallte das Fahrzeug alleinbeteiligt in der Ortenauer Straße und kollidierte mit einem Baum. Nach ersten Erkenntnissen soll die Fahrerin des verunfallten Fahrzeugs nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein, des Weiteren sei das Fahrzeug nicht zugelassen. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurden zudem Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert. Die Unfallaufnahme vor Ort durch Beamte des Verkehrsdiensts Offenburg dauert aktuell noch an.

/am

