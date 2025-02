POL-DH: --- Wagenfeld, Diebstahl von Werkzeug - Sulingen, Diebstahl eines Pedelec - Freistatt, Unfall im Gegenverkehr

Diepholz (ots) - Stuhr - Kradfahrer schwer verletzt Ein 34-jähriger Krad-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Sonntag gegen 00.30 Uhr in der Steller Straße schwer verletzt. Der 34-Jährige befuhr mit seinem Krad die Steller Straße in Richtung Delmenhorster Straße. Hierbei übersah er ein am ...

mehr