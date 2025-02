Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Kradfahrer schwer verletzt - Sulingen und Lembruch, Verkehrsunfallfluchten ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Kradfahrer schwer verletzt

Ein 34-jähriger Krad-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Sonntag gegen 00.30 Uhr in der Steller Straße schwer verletzt. Der 34-Jährige befuhr mit seinem Krad die Steller Straße in Richtung Delmenhorster Straße. Hierbei übersah er ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und fuhr nahezu ungebremst auf. Der Rettungsdienst versorgte den schwer verletzten Kradfahrer und brachte ihn ins Krankenhaus. Eine Ursache für den Verkehrsunfall könnte der Alkoholeinfluss des Kradfahrers gewesen sein. Ein erster Test ergab 1, 6 Promille. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 6500 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Ein am Fahrbahnrand der Straße In den Feldgärten geparkter Audi A 4 Avant wurde in der Zeit von Samstag, 23.30 Uhr, bis Sonntagvormittag 10.00 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von ca. 3000 Euro und flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Lembruch - Verkehrsunfallflucht

Auf einem Parkplatz in Lembruch, Rönnekers Hof, ist am Sonntagnachmittag zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr ein Pkw VW T-Cross von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von mindestens 2500 Euro und flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel.05441 / 9710, entgegen.

