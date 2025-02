Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 23.02.2025

Diepholz (ots)

Dickel - Verkehrsunfall Pkw gegen Fahrradfahrer

Ein 38-jährige Fahrradfahrer aus Eydelstedt befuhr am Samstagnachmittag mit seinem Fahrrad die Oldewager Straße aus Richtung Düste in Richtung Dönsel. Der von hinten ankommende 64-jährige Fahrzeugführer beabsichtigte, mit seinem Pkw den vor ihm fahrenden Fahrradfahrer rechts zu überholen. Hierbei kam es aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstandes, sowie nicht angepasster Geschwindigkeit, zu einer Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Der 38-jährige Fahrradfahrer stürzte in Folge des Unfallgeschehens zu Boden. Hierbei verletzte sich dieser leicht.

Quernheim - Verkehrsunfallflucht i.V.m. Trunkenheitsfahrt

Ein 51-jähriger Pkw-Führer aus der Samtgemeinde Lemförde befuhr am Sonntagmorgen die Straße Binnenweg in Quernheim. Als er beabsichtigte diesen zurückzusetzen, kollidierte er mit einem hinter ihm befindlichem Teilstück eines Zauns. Anschließend entfernte sich der 51- jährige ohne Meldung von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der darauffolgenden Unfallaufnahme erschien der Unfallverursacher erneut an der Unfallörtlichkeit. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,86 Promille. Es wurden eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Kirchdorf - Umweltdelikt mit Altöl

Unbekannte hinterließen vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 61 in der Gemeinde Kirchdorf, Ortsteil Kuppendorf, mehrere Kanister mit Altöl. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, meldet sich bitte an die Polizei Sulingen unter 04271-9490.

