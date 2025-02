Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Geblendet und gegen Baum gefahren - Neuenkirchen b. Bassum, 16-jährige Radfahrerin schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Geblendet und gegen Baum gefahren

Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin ist zusammen mit ihrer 19-jährigen Mitfahrerin in der Nacht zum Freitag gegen 01.00 Uhr in der Bassumer Straße verunfallt und gegen einen Baum gefahren. Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen.

Die 20-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Bassumer Straße in Richtung B 61. In einer Kurve wurde sie im Gegenverkehr von einem noch unbekannten Pkw durch Fernlicht geblendet, so dass sie von der Straße geriet und gegen einen Baum fuhr. Die 20-Jährige und ihr Mitfahrerin wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Der Pkw der 20-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 7000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Neuenkirchen bei Bassum - 16-jährige Radfahrerin schwer verletzt

An der Kreuzung Mittelstraße / Cantruper Straße wurde am Donnerstag gegen 15.40 Uhr eine 16-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Die 16-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Mittelstraße und achtete an der Kreuzung Cantruper Straße beim Queren nicht auf den Verkehr. Sie kollidierte mit dem Pkw einer 28-jährigen Fahrerin und verletzte sich dabei schwer. Der Rettungsdienst versorgte die 16-Jährige und brachte sie in ein Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Stuhr - Geldbörse aus Umhängetasche entwendet

In einem Drogeriemarkt in der Henleinstraße in Brinkum Nord wurde einer 74-jährigen Seniorin beim Einkaufen am Donnerstagmittag gegen 14.00 Uhr die Geldbörse entwendet. Ein Unbekannter entwendete die Geldbörse unbemerkt aus der Umhängetasche. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch Papiere und Bankkarten.

Die Polizei rät, Wertsachen immer möglichst nah am Körper zu tragen. Handtaschen, Umhängetaschen oder Ablage im Einkaufswagen sind kein sicherer Aufbewahrungsort und bieten Dieben ideale Gelegenheiten. Weitere Infos unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell