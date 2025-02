Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 22.02.2025

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in Diepholz Am Freitagabend gegen 19:13 Uhr kam es in Diepholz zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 39-jähriger Fahrer aus Lohne befuhr mit seinem Pkw die Maschstraße in Fahrtrichtung B 51. Aus noch unbekannten Gründen übersah er einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw und fuhr ungebremst auf diesen auf. Der 39-jährige Fahrer wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus verbracht. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Diepholz Ein 34-jähriger Fahrer aus Diepholz befuhr mit seinem Pkw die Bremer Straße in Fahrtrichtung Sankt-Hülfe. Dem Fahrer fiel eigenen Angaben zufolge während der Fahrt eine Wasserflasche in den Fußraum, die schließlich unter dem Bremspedal klemmte. Der 34-jährige Fahrer versuchte die Wasserflasche aufzuheben und kam dabei mit seinem Fahrzeug links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit einem Baum. Der 34-jährige Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug wurde allerdings erheblich beschädigt. Am touchierten Baum entstand ein geringer Sachschaden.

Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln in Borstel Am Dienstagabend befuhr ein 53-jähriger Hannoveraner die Bundesstraße in Borstel in Richtung Nienburg. Einer Streifenwagenbesatzung fiel die Fahrweise auf, woraufhin das Fahrzeug und der Fahrzeugführer kontrolliert wurden. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Cannabisprodukten und der PKW war nicht versichert. Mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Unterschlagung eines Kennzeichens in Sulingen Ein 22-Jähriger aus Freistatt befuhr am Freitag gegen 15 Uhr mit seinem Roller die Lange Straße in Sulingen. Einer Streifenwagenbesatzung fiel auf, dass am Roller ein Kraftfahrzeugkennzeichen verbaut war. Der Fahrer erklärte den Beamten im Rahmen der Kontrolle, dass er das Kennzeichen einen Tag zuvor im Straßengraben gefunden habe. Da der Roller vor kurzem durch einen Sturz beschädigt worden sei, habe er das Kennzeichen zur Verstärkung der Karosserie nutzen wollen, so der Rollerfahrer. Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet, das Kennzeichen wird dem Eigentümer zugeführt.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Bassum Ein 58-jähriger Mann aus Bremen und ein 45-jähriger Mann aus Suhl befuhren mit ihren PKW die Bundesstraße 51 in Fahrtrichtung Bremen. In Höhe des Bassumer Ortsteils Klenkenborstel musste der 58-jährige Mann mit seinem PKW aufgrund von stockendem Verkehr abbremsen. Der 45-Jährige übersah dies und fuhr auf den PKW des 58-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW des Mannes aus Bremen auf ein angrenzendes Feld geschoben. Der 58-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell