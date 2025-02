POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Auf geparkten Pkw aufgefahren

Diepholz (ots) - An der Einmündung Bremer Straße (B 6) / Auffahrt zur BAB 1 in Brinkum Nord ist am Mittwochnachmittag gegen 15.55 Uhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der 31-Jährige war mit seinem Pkw in der Bremer Straße Richtung Syke unterwegs. An der Einmündung zur BAB 1 missachtete er das Rotlicht der Ampel und fuhr weiter. Sein Pkw kollidierte im Einmündungsbereich mit dem ...

mehr