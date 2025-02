Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Versuchter Einbruch ins Café Werrmann

Koblenz (ots)

In der Nacht von Samstag, den 08.02.2025 auf Sonntag, den 09.02.2025 kam es zu einem versuchten Einbruch in das Café Werrmann in der Marktstraße in der Koblenzer Altstadt. Die Hebelspuren bemerkte die Geschädigte gegen 9 Uhr am Sonntagmorgen, da auch das Schloss in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Hintereingang am Altenhof wurde ebenfalls angegangen. Den unbekannten Tätern gelang es jedoch nicht, in die Geschäftsräume zu gelangen.

Die Polizei Koblenz fragt: Wer hat in der Nacht von Samstag, 08.02.2025, etwa 19:30 Uhr, auf Sonntag, 09.02.2025, 9 Uhr, verdächtige Beobachtungen an den Eingängen des Café Werrmann gemacht?

Zeugenhinweise bitte an: pikoblenz1@polizei.rlp.de; 0261/92156-300.

