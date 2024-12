Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrolle, Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Nauroth (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstag, den 10.12.2024, gegen 17:30 Uhr, stellt eine Streife der Polizei Betzdorf einen grauen 5er BMW in der Mittelstraße in Nauroth fest. Der 43.jährige Fahrer verfügte nicht über die notwendige Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell