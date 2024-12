St. Katharinen (ots) - Am Montagvormittag führte die Verkehrsdirektion Koblenz in der Kirchstraße in St. Katharinen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Die Geschwindigkeit ist im Messbereich auf 30 km/h begrenzt. Bei einer Durchlaufzahl von 167 Fahrzeugen sind 22 Geschwindigkeitsverstöße gemessen worden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 48 km/h. Die betroffenen Fahrer müssen sich nun auf entsprechende ...

