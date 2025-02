POL-PPKO: Koblenz - Falschfahrer auf der A61 konnte festgenommen werden

Koblenz (ots) - Passanten meldeten der Polizei am Freitag, 07.02.2025, gegen 22.30 Uhr einen verdächtigen Mercedes, aus diesem heraus ein blaues Blinklicht leuchtete und eine Art Martinshorn zu hören war. Außerdem sprach der Fahrer, über einen am Auto verbauten Lautsprecher, einigen anderen Verkehrsteilnehmern an. Gesichtet wurde der Mercedes an der Moselbrücke ...

