Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke-Wachendorf, 18-Jähriger mit Leichtkraftrad verunfallt - Syke, Einbrecher verschreckt - Stuhr, Haus beschädigt und geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Syke-Wachendorf - Motorradfahrer verletzt

Ein 18-jähriger eines Leichtkraftrades ist heute Vormittag gegen 09.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6 (Colonie) in Syke-Wachendorf verletzt worden. Der 18-jährige befuhr die B 6 in Richtung Syke. Als er mehrere vor ihm fahrende Pkw überholte (trotz Überholverbot), bog ein Pkw aus der Reihe nach links auf ein Tankstellengelände ab. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei der Motorradfahrer verletzt wurde. Der Rettungsdienst versorgte den 18-Jährigen und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Syke - Einbruch verschreckt

Ein unbekannter Einbrecher ist am späten Montagnachmittag gegen 18.30 Uhr in ein Wohnhaus in Gessel, Elsternkamp, eingebrochen. Er zerstörte mit einem Ziegelstein die Verglasung der Terrassentür und gelangte dadurch ins Haus. Der Hausbewohner, der sich zum Zeitpunkt des Einbruchs in einem anderen Zimmer aufhielt, hörte den Krach und machte sich lautstark bemerkbar. Der Einbrecher flüchtete daraufhin, ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 17.02.25 bis zum 24.02.25 ist ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen ein Heizhaus im Wendehammer der Erftstraße gefahren und hat das Mauerwerk erheblich beschädigt. Der unbekannte Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

