POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 29.10.2024: Radfahrerin stürzt und verletzt sich am Kopf

Salzgitter (ots) - Brandentwicklung in einem Einfamilienhaus. Elbe, Groß Elbe, Steinstraße, 27.10.2024, 12:10 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es zu einer Brandentwicklung bzw. Verpuffung in einem Wohnhaus kam. Die Polizei ermittelt die Ursache des Brandes. Ein 77-jähriger Bewohner konnte durch Löschen des in Brand geratenen Mobilars ein ...

mehr