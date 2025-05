Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Räuberischer Diebstahl

Baden-Baden (ots)

Ein 40-jähriger Mann passierte am Montagabend den Kassenbereich eines Sportgeschäftes am Neuen Markt mit einer Tüte voller Gegenstände, ohne diese zu bezahlen. Als die Diebstahlsicherung anschlug wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen. Der Mann setzte daraufhin unmittelbar ein mitgeführtes Pfefferspray gegen den Mitarbeiter ein und flüchtete mit dem Diebesgut zu Fuß in Richtung Flugplatz. Auf dem Parkplatz konnte indes ein Transporter festgestellt werden, der dem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnte. Der Transporter wurde, auf Antrag der Staatsanwaltschaft und der Anordnung des Amtsgerichts in Baden-Baden, zum Zwecke der Identifizierung des Tatverdächtigen und zum Auffinden von möglichem weiteren Diebesgut, beschlagnahmt und anschließend durchsucht. Weiteres Diebesgut wurde nicht aufgefunden. Am Dienstagmorgen erschien der 40-Jährige freiwillig beim Polizeirevier in Baden-Baden. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen räuberischem Diebstahls. /vo

