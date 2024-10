POL-EU: Jobsharing: Neue Bezirksdienstbeamtinnen für die Gemeinden Blankenheim, Nettersheim und Dahlem

Nettersheim-Frohngau (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (20. Oktober), 9 Uhr, bis Dienstag (22. Oktober), 18 Uhr, wurde eine Kirche in der Holzmülheimer Straße in Nettersheim-Frohngau beschädigt. Unbekannte schlugen dort das Fenster der Sakristei ein, gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten. Es wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

