Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfallflucht durch Busfahrer

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, dem 04.03.2025, befuhr eine 49-jährige Lippstädterin gegen 14:15 Uhr mit ihrem Fahrrad den Fahrradschutzstreifen der Nußbaumallee in Richtung Overhagener Straße. Auf der Höhe der Einmündung Nußbaumallee / Weidengrund habe ein hinter ihr fahrender Linienbus einen Überholvorgang gestartet und sei an ihr vorbeigefahren. Aufgrund des geringen Seitenabstandes stürzte die Lippstädterin und zog sich leichte Verletzungen zu. Ob es zu einer Berührung zwischen Fahrrad und Linienbus kam, ist Bestandteil der Ermittlungen. Der Busfahrer soll den Sturz der Lippstädterin bemerkt und Kontakt zu dieser aufgenommen haben. Allerdings entfernte er sich anschließend, ohne seine Kontaktdaten zu hinterlassen. In dem Linienbus sollen sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Fahrgäste befunden haben. Gesucht werden nun Unfallzeugen, diese werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Lippstadt oder telefonisch unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell