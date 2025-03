POL-SO: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Soest (ots) - Einsatzkräfte der Polizeiwache in Soest haben am gestrigen Abend bis in die Nacht Fahrzeugkontrollen in Soest durchgeführt. Um 00:30 Uhr haben die Polizeibeamten an der Werler Landstraße in Soest einen 26-jährigen Soester angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten die Beamten ein auffälliges Verhalten des Soesters feststellen. Ein angebotener und freiwillig durchgeführter Drogentest verlief ...

