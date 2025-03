POL-SO: Ford beschädigt

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Dienstag, gegen 14:30 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger unter einem Vorwand, Zählerstände abzulesen, eine Wohnung in der Braukstraße in Lippstadt. Der 81-jährige Wohnungsinhaber öffnete dem Tatverdächtigen die Tür und ließ ihn in die Wohnung, nachdem dieser dem Wohnungsinhaber einen angeblichen Firmenausweis über ein Smartphone vorgezeigt hatte. Als der Täter in der Wohnung war, klingelte ein Mittäter an der Tür ...

