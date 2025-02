Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstag (01.02.25), 12.00 Uhr und Sonntag (02.02.25), 12.50 Uhr in ein Einfamilienhaus am Ploogweg in Mesum eingebrochen. Der oder die Täter brachen ein Küchenfenster gewaltsam auf und gelangten so ins Haus.

Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke, Schubladen und Behältnisse auf der Suche nach Diebesgut. Sie stahlen Schmuck sowie einen Tresor mit Bargeld. Dieser Tresor wurde am Sonntag im Bereich des Waldhügels durch einen Zeugen auf einem Feld an der Habichtshöhe, Ecke Zur Löchte aufgefunden. Er konnte der Eigentümerin des Hauses am Ploogweg zugeordnet werden. Der Schaden des Einbruchs liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell