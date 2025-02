Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Wohnhaus

Neuenkirchen (ots)

An der Antoniusstraße haben sich Einbrecher am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zu einem Haus verschafft.

Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen in der Zeit zwischen Freitag (31.01.25), 12.00 Uhr und Samstag (01.02.25), 14.40 Uhr ein Fenster am Haus auf und gelangten so hinein. Sie durchsuchten mehrere Möbelstücke und stahlen unter anderem Bargeld. Zur Höhe des Schadens gibt es noch keine genauen Angaben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell