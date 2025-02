POL-ST: Lengerich, Brand auf Parkplatz

Greven (ots) - Am Samstag (01.02.) ist in den frühen Morgenstunden zwischen 00.30 und 07.15 Uhr in der Straße Am Überersch ein Toyota Prius gestohlen worden. Die Eigentümer haben das Fahrzeug nachts auf ihrem Parkplatz abgestellt, am Morgen war es nicht mehr dort. Der graue Toyota Prius hat das amtliche Kennzeichen TE-AM 601. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Verbleib des Fahrzeuges machen kann, wird gebeten die Polizei ...

