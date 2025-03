Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Trickdiebstahl aus Wohnung

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Dienstag, gegen 14:30 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger unter einem Vorwand, Zählerstände abzulesen, eine Wohnung in der Braukstraße in Lippstadt. Der 81-jährige Wohnungsinhaber öffnete dem Tatverdächtigen die Tür und ließ ihn in die Wohnung, nachdem dieser dem Wohnungsinhaber einen angeblichen Firmenausweis über ein Smartphone vorgezeigt hatte. Als der Täter in der Wohnung war, klingelte ein Mittäter an der Tür und verlangte ebenfalls Zugang. Während der 81-Jährige von einem der Tatverdächtigen abgelenkt wurde, durchsuchte die zweite Person ein Büro in der Wohnung und entwendete aus diesem einen dreistelligen Bargeldbetrag. Noch bevor der 81-Jährige dies bemerken konnte, flüchteten die Täter aus der Wohnung in unbekannte Richtung. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: - Männlich, etwa 25 - 30 Jahre alt, südländisches Aussehen, etwa 1,80 Meter und 1,75 Meter groß, jeweils schwarze, kurze Haare.- Der erste Täter soll mit einer schwarzen Lederjacke, einer zerschlissenen Jeans und Sportschuhen bekleidet gewesen sein. Zusätzlich trug dieser ein schwarzes Klemmbrett bei sich. Zu dem Mittäter konnten keine näheren Angaben zu der Bekleidung getätigt werden, dieser soll sehr ähnlich bekleidet gewesen sein. Beide Täter konnten nur gebrochen Deutsch sprechen. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lippstadt oder unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden.

