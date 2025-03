POL-SO: Schwerer Diebstahl an Gräbern

Lippstadt (ots) - In der Zeit zwischen dem 28. Februar, 11:30 Uhr und dem 04. März, 07:20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Grundschule in der Ulmenstraße ein. Die Einbrecher öffneten zunächst gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss und stiegen in einen Klassenraum ein. Aus diesem entwendeten die Täter zahlreiche Ipads und rissen ein weiteres Apple Gerät von dem an der Decke befestigten Beamer. Anschließend flüchteten Täter mit dem erbeuteten Diebesgut ...

