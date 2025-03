POL-SO: 14-jähriger Vermisster wieder zurück

Kreis Soest (ots) - Am gestrigen Montag kam es kreisweit in mindestens sechs Fällen zu betrügerischen Anrufen von "falschen" Polizeibeamten. Glücklicherweise konnten die Betrüger in keinem der angezeigten Fälle ihre Opfer hinters Licht führen. Alle Angerufenen bemerkten den Schwindel rechtzeitig und beendeten richtigerweise das Telefongespräch. Die "falschen" Polizeibeamten versuchten wieder mit ihren mittlerweile bekannten Geschichten, die angerufenen Senioren dazu ...

mehr