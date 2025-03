POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jährigem

Warstein (ots) - Schwerer Verkehrsunfall in Belecke Am gestrigen Montag, um 16:04 Uhr, kam es auf der B55 zwischen Belecke und Anröchte zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 48-jähriger Soester befuhr die B55 in Fahrtrichtung Anröchte und kollidierte zwischen der Gaststätte "Külbe 99" und einem dortigen Bahnübergang mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 64-jährigen Warsteiners. In dem ...

mehr