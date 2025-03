Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerer Verkehrsunfall in Belecke

Warstein (ots)

Schwerer Verkehrsunfall in Belecke

Am gestrigen Montag, um 16:04 Uhr, kam es auf der B55 zwischen Belecke und Anröchte zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 48-jähriger Soester befuhr die B55 in Fahrtrichtung Anröchte und kollidierte zwischen der Gaststätte "Külbe 99" und einem dortigen Bahnübergang mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 64-jährigen Warsteiners. In dem Fahrzeug des Warsteiners befanden sich seine 60-jährige Frau und ein 7-jähriges Kind. Das Fahrzeug des Warsteiners war durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass eine Rettung der Insassen durch die Feuerwehr erfolgen musste. Da eine Lebensgefahr für den 64-jährigen Warsteiner und das 7-jährige Kind nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden beide jeweils durch Rettungshubschrauber in Krankenhäuser verbracht. Die 60-jährige Warsteinerin wurde aufgrund schwerer Verletzungen mittels Rettungstransportwagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 48-jährige Soester erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls mittels Rettungstransportwagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus dem Hochsauerlandkreis unterstützt. Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch das Verkehrskommissariat Soest aufgenommen. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die B55 an der Unfallörtlichkeit voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell