Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erfolgreiche Fahrzeugkontrollen der Polizei?

Soest (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache in Soest haben am gestrigen Abend bis in die Nacht Fahrzeugkontrollen in Soest durchgeführt.

Um 00:30 Uhr haben die Polizeibeamten an der Werler Landstraße in Soest einen 26-jährigen Soester angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten die Beamten ein auffälliges Verhalten des Soesters feststellen. Ein angebotener und freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Kokain, Amphetamin und Cannabis. Dem 26-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnte er nicht vorlegen. Der 26-jährige befindet sich allerdings nach Recherche der Polizei in der Probezeit. Zudem ist er seit letztem Dezember bereits viermal wegen gleicher Delikte in Erscheinung getreten. Nun lässt die Polizei von der Straßenverkehrsbehörde seine Fahrtauglichkeit überprüfen.

Nahezu zeitgleich wurde eine 35-jährige Soesterin ebenfalls an der Werler Landstraße angehalten und kontrolliert. Hier erwies sich der Sachverhalt etwas einfacher. Die Soesterin brauchte einige Minuten um ihre Ausweisdokumente vorzulegen. Außerdem waren die Augen glasig, die Aussprache verwaschen und die gesamte Koordination verlangsamt. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Auch ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem bestand der Verdacht dass sie keine gültige Fahrerlaubnis hat. Dies muss nun im Nachgang ermittelt werden. Der Halter des Fahrzeuges erhält ebenfalle eine Anzeige, weil der zugelassen hat, dass die 35-jährige das Fahrzeug unter Einfluss von Alkohol geführt hat.

Ebenfalls gegen 00:30 Uhr wurde ein 32-jähriger Soester auf dem Rigaring in Soest angehalten. Seinen Führerschein konnte er auf Verlangen durch die Polizeibeamten nicht vorzeigen, da er keinen besitzt. Zudem führten körperliche Auffälligkeiten dazu, dass ihm ein Drogenvortest angeboten wurde. Dieser führte der Soester freiwillig durch und verlief positiv. Auch hier erhält der Halter zusätzlich eine Anzeige.

Gegen 01:05 Uhr wurde ein 20-jähriger Bad Sassendorfer in der Niederbergheimer Straße in Soest angehalten und kontrolliert. Auch er wies bei der Kontrolle körperliche Auffälligkeiten auf. Zudem gab er zu, in der Vergangenheit Cannabis geraucht zu haben. Ein angebotener Drogenvortest verlief nicht erfolgreich, da der Betroffene kein Urin abgeben konnte. Daher wurde auch ihm eine Blutprobe entnommen. Das Führen von Fahrzeugen wurde ihm bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

War das nun eine erfolgreiche Nacht für die Polizei? "Uns wäre es lieber, wenn alle Kontrollen unauffällig sind. Leider fahren zu viele Menschen 24/7 unter Einfluss von Alkohol und Drogen. Daher werden wir in unseren Bemühungen nicht nachlassen und weiter im Kreisgebiet intensiv kontrollieren und Verstöße konsequent ahnden. Die Unfallzahlen sollen so nachhaltig gesenkt werden."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell