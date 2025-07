Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Seniorin in Erfurt beraubt

Erfurt (ots)

Bereits am Freitagmittag wurde eine 75-jährige Frau in der Erfurter Liebknechtstraße Opfer eines Raubdeliktes. Gegen 12:15 Uhr kehrte die Seniorin von einem Einkauf zurück, als ihr ein unbekannter Mann bis zur Wohnungstür folgte. Dort versetzte er ihr einen Stoß von hinten und entriss ihr mit Gewalt den Stoffbeutel. Darin befanden sich persönliche Dokumente, eine Bankkarte, Medikamente sowie etwa 30 Euro Bargeld. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Ermittlungen wegen Raubes wurden aufgenommen. (SE)

