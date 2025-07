Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Frau verletzt sich schwer bei Sturz in Entwässerungskanal

Bild-Infos

Download

Landkreis Oldenburg (ots)

Am Rande eines Autotreffens an der Hatterstraße in Huntlosen stürzte in der Nacht zu Samstag eine Teilnehmerin etwa zwei bis drei Meter tief in einen trocken liegenden Entwässerungskanal.

Dieser unterquert die Fahrbahn nahe der Dehlandbrücke und ist mit einem Brückengeländer gesichert. Bei Hochwasser kann über diesen Kanal das Huntewasser von den Überschwemmungsflächen abfließen. "Da der Boden zum Schutz vor Unterspülungen mit Steinen gepflastert ist, war der Sturz besonders verheerend", erklärt Pressesprecher Matthias Witthöft.

Der genaue Unfallhergang ist laut Witthöft noch nicht bekannt, da dieser unbeobachtet passierte. Bekannt ist bisher nur, dass die Patientin aus größerer Höhe direkt auf den Rücken stürzte und sich mutmaßlich schwere Verletzungen zuzog.

Nach der Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung alarmierte diese um 01:48 Uhr die Feuerwehr Huntlosen zur Unterstützung für eine technische Rettung dazu. Ebenfalls auf der Anfahrt befand sich eine Notärztin.

Die Feuerwehr leuchtete die Unglücksstelle aus und bereitete umgehend eine schonende Rettung der Patientin mit einer Schleifkorbtrage vor.

In Absprache mit der Notärztin begann nach etwa einer halben Stunde die behutsame Rettung der Verunfallten. Diese wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Stunde nach Alarmierung waren die Huntloser Feuerwehrkräfte wieder zurück am Standort. Im Einsatz befanden sich zwei Lösch- und ein Vorrausfahrzeug.

Bericht: GPW Matthias Witthöft

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell