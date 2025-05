Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Fahrer eines blauen Pkw nach Zusammenstoß mit Fußgängerin gesucht

Kürten (ots)

Am Dienstag (06.05.) kam es im Ortsteil Bechen zu einem leichten Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw. Der Pkw-Fahrer fuhr jedoch davon. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt, suchte eine Polizeiwache auf und erstattete Anzeige. Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg sucht nun nach Zeugen und dem flüchtigen Pkw-Fahrer.

Die 20-jährige Frau aus Kürten wollte um kurz vor 14:00 Uhr einen Fußgängerüberweg an einem Kreisverkehr in Bechen überqueren. Die genaue Örtlichkeit konnte noch nicht benannt werden, es dürfte sich nach jetzigem Kenntnisstand aber um den Kreisverkehr an der Kölner Straße / Odenthaler Straße handeln. Der Fahrer eines blauen Pkw habe zunächst ordnungsgemäß am Fußgängerüberweg gehalten und eine andere Person queren lassen. Als sich dann die 20-Jährige auf dem Überweg befand, fuhr er allerdings an und traf die Fußgängerin leicht, sodass diese die Motorhaube berührte. Nachdem sich der Pkw-Fahrer entschuldigt hatte, fuhr er in unbekannte Richtung davon. Der Mann war nach Angaben der Fußgängerin etwa 20 Jahre alt, von kräftiger Statur und trug eine Brille.

Mögliche Zeugen aber auch der flüchtige Pkw-Fahrer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell