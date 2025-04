Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße

Celle (ots)

Heute Mittag (09.04.2025) gegen 12:10 Uhr ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Celle zu einem Brand gekommen. Der Brand brach im Erdgeschoss in der der dortigen Gaststätte aus. In der zum Brandzeitpunkt geschlossenen Gaststätte kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand im Bereich der Theke ausgebrochen. Ein Übergreifen der Flammen auf den Rest des Hauses fand nicht statt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Wohnungen im Haus sowie das Treppenhaus waren nicht von dem Brand oder dem Rauch betroffen. Die Bewohner des Hauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen und nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Schaden beläuft sich auf zirka 75.000 Euro, die Gaststätte ist bis auf Weiteres nicht nutzbar. Wie es zu dem Brand kam, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Die Bahnhofstraße war für die Dauer der Löscharbeiten für zirka anderthalb Stunden gesperrt.

