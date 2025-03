POL-PPKO: Erledigung Vermisstensache

Koblenz (ots) - In Bezug auf die bereits veröffentlichte Presseerstmeldung von heute,09.28 Uhr, bezüglich des Wohnungsbrands in St. Goar teilt die Polizei mit, dass hierdurch zwei Personen verletzt worden sind. Bei einer Person handelt sich um den Wohnungsmieter, der zwischenzeitlich in eine Brandklinik verlegt wurde, bei der anderen um eine Ersthelferin, bei welcher der Verdacht der Rauchintoxikation besteht. Die ...

mehr