Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Für eine sichere Altstadt - Kontrollen im Stadtbereich

Koblenz (ots)

Am vergangenen Wochenende führte die Polizeiinspektion Koblenz 1 gemeinsam mit dem kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Koblenz Kontrollen im Rahmen von Fußstreifen durch, um das Sicherheitsempfinden von Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Besucherinnen und Besuchern in Koblenz nachhaltig zu stärken. Die Polizei und der Vollzugsdienst stehen hier unter anderem als Ansprechpartner zur Verfügung. Weiterhin führte die Polizeiinspektion Koblenz 1 dieses Wochenende gesonderte Kontrollen in der Koblenzer Altstadt durch.

Am Samstag, den 08.03.2025, konnten in den frühen Morgenstunden mehrere Personen in der Löhrstraße kontrolliert werden, welche Betäubungsmittel in geringen Mengen mit sich führten.

Bei einem 36-Jährigen konnte eine Tablette Ecstasy sichergestellt werden. Eine weitere 36-jährige Frau versuchte im Rahmen der Personenkontrolle ein Griptütchen mit Amphetamin an einen 46 Jahre alten Mann zu übergeben, welcher sich während der Kontrolle zur Personengruppe begeben hatte. Dies entging den Beamten nicht - und so wurde der Mann aufgefordert, das zuvor erhaltene Griptütchen auszuhändigen. Der Aufforderung kam er jedoch nicht nach, sodass er nach den Betäubungsmitteln durchsucht werden musste. Hierbei versuchte er sich loszureißen und sich der Kontrolle zu entziehen. Daraufhin musste er von den Polizeikräften gefesselt und zu Boden gebracht werden. Bei der Durchsuchung konnte eine weitere Ecstasy Tablette vorgefunden werden. Aufgrund der Widerstandshandlungen wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten neben den Strafanzeigen gegen das BtMG auch eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Am Sonntag, den 09.03.2025, wurden ebenfalls in den frühen Morgenstunden erneut mehrere Personen in der Löhrstraße kontrolliert, welche im Besitz von Betäubungsmitteln waren. Bei der Kontrolle einer 38-jährigen männlichen Person konnten geringe Mengen Amphetamin vorgefunden werden. Eine 26-Jährige führte vier Ecstasy Tabletten und geringe Mengen Amphetamin mit sich. Um 07:20 Uhr konnte eine mehrköpfige Personengruppe festgestellt werden, welche sich bei Erkennen der Polizeibeamten fußläufig der Kontrolle zu entziehen versuchte, indem sie im Vollsprint die Flucht ergriff. Zwei von ihnen konnten nach Hinzuziehen einer Streife dennoch gestellt werden. Auch in diesem Fall führte ein 38-Jähriger Ecstasy und Amphetamin, sowie einen Teleskopschlagstock und ein Tierabwehrspray mit sich. Bei seinem ein Jahr jüngeren Begleiter konnte eine geringe Mengen Kokain aufgefunden werden.

Entsprechende Strafanzeigen wurden gegen die betroffenen Personen gefertigt.

Die PI Koblenz 1 kündigt zeitnah weitere Kontrollen im Bereich der Alt- und Innenstadt an.

