POL-PPKO: Wohnhausbrand in St. Goar - Feuerwehr im Einsatz

Derzeit befinden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei sowie des Rettungsdiensts in St. Goar, An der Loreley. In einem Wohnhaus geriet aus bisher nicht bekannten Gründen die Dachgeschosswohnung in Brand. Das Feuer wurde zwischenzeitlich gelöscht, mindestens zwei Personen erlitten Verletzungen, Details hierzu sind noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

