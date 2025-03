POL-PPKO: Koblenz - versuchtes Raubdelikt

Koblenz (ots) - Derzeit kommt es in Koblenz in den Stadtteilen Karthause, Rauental und Moselweiß zu Stromausfällen. Hiervon sind geschätzt 1000 Haushalte betroffen. Der Energieversorger ist informiert. An der Behebung der Störung wird gearbeitet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz O. Jutz Telefon: 0261-103-50021 E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de ...

