Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Unfall auf der B9, Kind leichtverletzt, mehrere Fahrzeuge beteiligt

Koblenz (ots)

Am 08.03.2025, um 12.25 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 9, in Fahrtrichtung Koblenz Innenstadt, ein Verkehrsunfall, mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein PKW mit Anhänger befuhr die B9 aus Richtung Andernach in Richtung Koblenz Innenstadt. In Höhe der Abfahrt Metternich (70 km/h-Bereich) bremste der Fahrer des PKW ohne ersichtlichen Grund bis zum Stillstand ab. Nachfolgende PKW erkannten die plötzliche Bremsung teilweise zu spät, was zu einem Zusammenstoß führte. In Folge dessen wurde ein Kind leicht verletzt. Es entstand mittlerer Sachschaden. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer des PKW mit dem Anhänger von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zu dem flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass der PKW grau war und der Anhänger eine weiße Plane hatte. Die Polizeiinspektion Koblenz 2 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder Fahrer geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell