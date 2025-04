Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unbekannte stehlen eine Bronzestatue

Celle (ots)

In der Zeit vom 09.03.2025 bis zum 25.03.2025 ist es auf dem Stadtfriedhof in der Lüneburger Heerstraße in Celle zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls gekommen. Unbekannte Täter entwendeten von einer Grabstelle eine Bronzefigur. Die zirka 80 Zentimeter hohe Statue wurde dabei von ihrem Sockel gerissen. Anschließend entfernten sich die Täter mit der Figur. Bereits im Jahr 2023 hatten unbekannte Täter versucht, die Statue zu entwenden, was damals aber nicht gelang. Ob der aktuelle Fall mit der Tat von damals im Zusammenhang steht, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Wert der gestohlenen Statue liegt bei zirka 3.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Friedhofes gemacht haben, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen. Wer Angaben zu dem Verbleib der Statue machen kann, wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei in Celle zu melden.

