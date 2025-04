POL-CE: Tödlicher Verkehrsunfall zw. Celle und Eschede

Wietze (ots) - Am Sonntag, den 30. März 2025 ist auf dem Parkplatz des Sportplatzes Wietze in der Wieckenberger Straße zwischen 12:30 Uhr und 14:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug beim Ausparken aus einer Parklücke einen in einer angrenzenden Parklücke ...

mehr