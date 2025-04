POL-CE: Zwei Frauen durch Böllerwurf leicht verletzt - Täter gestellt

Celle (ots) - Garßen, 29.03.2025 - Am frühen Samstagabend ereignete sich in Garßen ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leichte Verletzungen erlitten. Ein 42-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz befuhr zusammen mit seiner Beifahrerin die Celler Heerstraße in Richtung Garßen. An der Ampelkreuzung am Ortseingang musste der Fahrer aufgrund eines möglicherweise ...

