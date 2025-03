Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemitteilung der Polizei: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Celle (ots)

Garßen, 29.03.2025 - Am frühen Samstagabend ereignete sich in Garßen ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leichte Verletzungen erlitten.

Ein 42-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz befuhr zusammen mit seiner Beifahrerin die Celler Heerstraße in Richtung Garßen. An der Ampelkreuzung am Ortseingang musste der Fahrer aufgrund eines möglicherweise abbremsenden vorausfahrenden Pkw VW einer 52-jährigen Fahrerin nach links ausweichen. Im Anschluss versuchte er, seinen Pkw wieder auf die Celler Heerstraße zurückzulenken.

In diesem Moment befand sich ein 59-jähriger Fahrer eines BMW mit drei weiteren Insassen auf der Celler Heerstraße in Fahrtrichtung Celle. Der BMW-Fahrer konnte dem Fahrmanöver des Mercedes-Benz nicht mehr ausweichen, was zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich führte.

Alle Insassen des BMW erlitten leichte Verletzungen. Die daraufhin erforderlichen Rettungsmaßnahmen führten zu einer kurzfristigen Sperrung der Bundesstraße.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass die Beifahrerin des Mercedes-Benz den Unfallort aus bislang unbekannten Gründen verlassen hatte. Da zunächst unklar war, ob sie durch den Unfall verletzt wurde, wurden Suchmaßnahmen durch die anwesende Feuerwehr eingeleitet, die jedoch erfolglos verliefen.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 20.000 Euro. Zudem konnte beim Mercedes-Benz-Fahrer Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Infolgedessen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein des Fahrers einbehalten.

Die Polizei führt weiterhin Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zum Verbleib der Beifahrerin durch.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell