POL-CE: Sachbeschädigung auf Tennisplatz

Celle (ots) - Am Montag, 10.03.2025 ist es in einem Supermarkt in der Witzlebenstraße in Celle zu einem Taschendiebstahl gekommen. Ein unbekannter Täter entwende dort einer 78 Jahre alten Frau gegen 11:50 Uhr die Geldbörse. Darin befand sich unter anderem auch die EC-Karte der Seniorin, mit der der Täter dann noch am gleichen Tag an einem Geldautomaten in Klein Hehlen zweimal Geldbeträge abhob. Der Polizei liegt nun ...

