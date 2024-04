Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Drei verletzte Personen bei Küchenbrand - Nachbar rettet Seniorenpaar aus Brandwohnung

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Abendstunden, des 02. April 2024, wurde der Leitstelle Bremerhaven gegen 18:20 Uhr ein Feuer in einem zweigeschossigen Mehrfamilienhaus im Sögeborgsweg in Spaden gemeldet. Hieraufhin wurde gegen 18:22 Uhr die Ortsfeuerwehr Spaden alarmiert. Noch auf der Anfahrt teilte die Leitstelle mit, dass sich vermutlich noch Personen in der Brandwohnung befinden können, woraufhin umgehend weitere Feuerwehren aus Wehden, Laven und Sellstedt, sowie die Führungsgruppe der Gemeinde alarmiert wurden. Ebenfalls wurden mehrere Rettungswagen, sowohl für die Patienten als auch zur Eigenabsicherung der Feuerwehrkräfte alarmiert.

Bei der Erkundung der ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass das Seniorenpaar aus der Brandwohnung, im 2. Obergeschoss, mit Hilfe eines Nachbarn aus dem Haus, bereits die Wohnung verlassen konnten und im Treppenhaus saßen. Der dichte Rauch des Feuers breitete sich jedoch bereits im Treppenhaus aus, weshalb auch hier die Situation weiter angespannt blieb und die Personen das Treppenhaus verlassen mussten.

Währenddessen wurde die Innenbrandbekämpfung mit einem Trupp unter Atemschutz vorbereitet und eingeleitet. Ebenfalls wurde die Drehleiter der Ortsfeuerwehr Langen, Stadt Geestland, angefordert, da sie als Fluchtweg für die Angriffstrupps und auch zur Kontrolle des Daches dienen sollte. Nach der Brandbekämpfung wurde die Brandwohnung durch weitere Trupps unter Atemschutz kontrolliert und es fanden Nachlöscharbeiten statt. In der betroffenen Küche wurde ebenfalls die Decke eingerissen, um hier unter dem Dach auch auf weitere Glutnester zu kontrollieren, wobei aber keine weitere Feststellung gemacht werden konnte.

Die Bewohner der Brandwohnung, sowie der mutige Nachbar aus der Erdgeschosswohnung wurden noch während der Löschmaßnahmen mit mehreren Rettungswagen in umliegende Bremerhavener Krankenhäuser zur Kontrolle transportiert, da alle drei massiv Rauchgase eingeatmet haben.

Die Feuerwehr war mit ca. 55 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache, der Schadenshöhe und dem Zustand der Personen, kann die Feuerwehr keine Aussage machen.

